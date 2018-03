"Witte Huis wil internationaal ruimtestation ISS privatiseren"

Al zo'n 20 jaar zweeft het in een baan rond de aarde: het ISS, een internationaal ruimtestation dat door verschillende landen is gebouwd en gefinancieerd. Een van die geldschieters is de VS, maar daaraan komt binnen afzienbare tijd een einde. Dat moet tenminste blijken uit een intern document van NASA waarop The Washington Post de hand kon leggen.

Volgens de Amerikaanse krant is de regering van Trump van plan om de geldkraan in 2024 dicht te draaien. Toch zou dat niet het einde van het ISS betekenen want het Witte Huis wil het ruimtestation rond die tijd aan de privésector overdragen, zo leest het document.

Morgen zou de Amerikaanse regering een plan van 150 miljoen dollar (ruim 120 miljoen euro) op tafel leggen "voor de ontwikkeling van commerciële entiteiten zodat commerciële nieuwe eigenaars van het ISS operationeel zijn wanneer dat nodig is".