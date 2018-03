300-tal deelnemers voor 10e editie Love Bug Parade

"We hadden 300 inschrijvingen en uiteindelijk zijn er 295 deelnemers opgedaagd", zegt Patricia Raes van de organisatie achter de Love Bug Parade. "Die kwamen uit alle windstreken van België, maar ook uit Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Bijna iedereen was bovendien verkleed als hippies, helemaal in het thema van de Love Bug Parade.

"Om 14 uur zijn alle deelnemers vertrokken met een roadbook en een rally-nummer, voor een rit door de stad en rond 15.30 uur was iedereen terug in het Jubelpark, waar muzikale optredens en animatie voorzien was. We hebben echt geluk gehad met het weer, dat heeft geholpen om er een fantastische editie van te maken."

Ook volgend jaar zal een Love Bug Parade plaatsvinden, en wel op zondag 10 februari. "Dan vieren we onze tiende verjaardag, helemaal in het teken van het Woodstock-festival", zegt Raes. "In 2019 brengen we de huldigingen tot een hoogtepunt met de herdenking van het Woodstockfestival."