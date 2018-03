An De Moor wint Lofprijs der Nederlandse taal

De Moor is talencoördinator aan Odisee en de KU Leuven en was in 2016 in Vlaanderen academicus van het jaar. Ze schreef in november in scienceguide.nl een stuk over de dreigende verdringing van het Nederlands in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Eerdere winnaars waren onder meer Henk Hofland, Herman Finkers, Martine Tanghe en Gerrit Komrij.

De Sofprijs der Nederlandse taal 2017 gaat naar de universiteit van Leiden. De oudste universiteit van Nederland vond het nodig om zijn bibliotheek een Engelse naam te geven die, afgekort, LUL oplevert, laakt de stichting.