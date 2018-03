Boko Haram laat in Nigeria dertien gijzelaars vrij

Aan de vrijlating gingen onderhandelingen vooraf met de regering en met het Internationaal Comité van het Rode Kruis. De woordvoerder zei niet of er losgeld betaald werd. De werknemers van het geologisch instituut van de universiteit werden ontvoerd toen ze naar olie zochten in het Tsjaad-bekken. De echtgenoten van de politieagenten waren op weg naar een begrafenis in de noordoostelijke staat Borno toen ze gekidnapt werden.



De terreurgroep raakte internationaal bekend in 2014 toen ze 276 overwegend christelijke schoolmeisjes ontvoerde in het dorp Chibok. Een honderdtal zijn nog steeds vermist.