Braziliaanse vrouw betrapt met 4 kilo cocaïne op Brussels Airport

De drugs zaten verstopt in een dubbele bodem van de koffer van de vrouw. Ze was op de luchthaven aangekomen met een vlucht vanuit Brazilië, via Madrid en is ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde. Dat laat haar morgen voor de onderzoeksrechter leiden en vraagt dat ze onder aanhoudingsbevel wordt geplaatst voor bezit en invoer van verdovende middelen in het kader van een vereniging.