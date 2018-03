"Dit is een fantastisch carnaval met heel veel creativiteit." Zo reageert burgemeester D'Haese vanavond voor de camera van VRT NWS op de eerste dag van het carnaval in Aalst. "Het is ook een veilig carnaval met nauwelijk medische interventies. Ook onze politiemensen hebben perfect werk geleverd."

"We hadden 85.000 tot 90.000 toeschouwers", gaat hij voort. "Dat cijfer baseren we op tellingen van onze lokale politiemensen, maar ook op metingen van de federale politiehelikopter. Dit jaar hadden we meer toeschouwers dan vorig jaar."

"Tomorrowland is eigenlijk uitgevonden in Aalst. Hier vieren we 3 dagen en 3 nachten feest op een knotsgekke manier. Morgen staat de ajuinenworp op het programma, dinsdag volgt de jeanettenstoet. Na de koffie en de koeken op woensdag hoop ik moe maar voldaan in mijn bed te kruipen."