Angela Merkel belooft de rit uit te zitten als bondskanselier

"Ik ben het soort mens dat zijn gegeven woord respecteert. Ik heb me tegenover de bevolking voor 4 jaar geëngageerd en ik wil dat respecteren." Met die woorden geeft Angela Merkel in een interview met ZDF aan dat ze de komende 4 jaar bondskanselier wil blijven nu haar partij de CDU samen met zusterpartij de CSU en de socialisten van de SPD een nieuwe regering vormt.

Hoewel een regeerakkoord na moeizame onderhandelingen op tafel ligt, ligt Merkel onder vuur in haar eigen partij nadat enkele ministerposten waren bekendgemaakt. De CDU offert de post van Financiën aan de SPD op. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat dan weer naar de CSU.

De jongerenafdeling van de CDU roept Merkel op een volledige lijst met namen van haar nieuwe regering vrij te geven en dit voor de partijbijeenkomst op 26 februari. Tijdens die bijeenkomst moeten de partijleden het regeerakkoord goedkeuren.



"Namen moeten worden genoemd", zegt leider Paul Ziemiak van de CDU-jongerenafdeling vandaag in de zondagskrant Bild Am Sonntag. "Dat is de enige manier waarop de partij het coalitieakkoord met een gerust geweten kan goedkeuren."



Volgens Ziemiak moet Merkel "de moed hebben om kritische denkers aan te duiden als ministers". Volgens hem is de stemming bij de achterban beneden het vriespunt. Hij noemde de partijcommunicatie na de bekendmaking van een deel van de regering "rampzalig". De namen van mogelijke ministerkandidaten tot dusver wijzen niet op vernieuwing binnen de partij, aldus Ziemiak.