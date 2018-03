Diesel neemt shoppers bij de neus met echte "namaakkledij"

Afgelopen vrijdag kwam de aap uit de mouw: de winkel blijkt een stunt van Diesel zelf en de kledij is authentiek. Dat heeft Renzo Rosso zelf bekendgemaakt. Hij is een van de stichters van het Italiaanse kledingmerk dat dit jaar 40 jaar bestaat.

Dagenlang hebben niksvermoedende shoppers kledij in de winkel gekocht in de veronderstelling dat het om namaak van Diesel ging. Voor 60 of 70 dollar konden ze een jeans of een trui op de kop tikken.

"Deisel": onder die ietwat knullige naam heeft vorige week een kledingwinkel de deuren geopend in Canal Street in Chinatown, een buurt op het eiland Manhattan in New York die bekendstaat als paradijs van namaakartikelen.

"In de wereld circuleren enorm veel namaakproducten", vertelt Rosso aan AFP. "Ik vroeg me af waarom we niet met dit probleem konden spelen. We hebben producten onder een valse naam gemaakt en we hebben een winkel in het namaakkwartier van de stad geopend."

Naar eigen zeggen kreeg Rosso het idee toen hij in Bodrum in Turkije op bezoek was en zag hoe winkeliers valse t-shirts van Diesel verkochten."De mensen komen binnen en denken dat ze namaak kopen. Wanneer ze ontdekken dat het echte kledij is, kunnen ze die drie of vier keer duurder verkopen."

Wie zelf een echte "valse" Diesel op de kop wil tikken, moet snel zijn. Morgen sluit de pop-upwinkel alweer de deuren.