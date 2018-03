Diest: asbest vrijgekomen bij felle brand in carrosseriebedrijf

Brandweer en deskundigen hebben de site in Diest gecontroleerd op asbest en hebben de vermoedens bevestigd, zegt burgemeester Luc Uyttebroeck : "De eerste resultaten uit het onderzoek wijzen in die richting. In de loods is asbest gevonden. Die zone behandelen we nu preventief. De wagens die er nog staan, hebben we ook naar buiten gesleept en afgespoten. We wachten nu nog op een verslag van de deskundigen ", zegt Uyttebroeck.

Asbest brandt niet echt, het smeult eerder en het komt in een soort stofwolk op de grond terecht. En dat kan op verre afstand zijn. "Aen de ene kant van het gebouw is niets gevonden, maar aan de andere kant, richting Diest, zijn er partikels gevonden op goed 300 meter van de brand", zegt Uyttebroeck nog. "We zullen dus een veiligheidszone van die afstand instellen. Daarna kan er asbest geruimd worden. We vragen ook aan de mensen om het te melden als ze iets abnormaals zien in hun tuin of zo."