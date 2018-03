Egyptische leger doodt 16 militanten in Sinaïwoestijn

President Sissi kondigde eind november een groot offensief aan, na een bloedige aanslag op een moskee, waarbij meer dan 300 slachtoffers vielen. Dat was de bloedigste aanslag ooit in het land. De aanslag werd toen niet officieel opgeëist, maar alles wijst wel in de richting van de milities, die banden hebben met IS.

Bij de aanvallen werden niet alleen militanten gedood, er zijn ook meer dan 60 depots voor wapenopslag of voertuigen vernield.

Ook op andere plaatsen in Egypte waren er militaire acties tegen terroristische milities.