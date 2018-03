Elf Turkse soldaten gedood in Syrië

Eerste minister Binali Yildirim zei dat twee soldaten omkwamen toen hun helikopter neerstortte. Er vielen "twee martelaren", in de woorden van de premier. Op dit moment zijn er geen bewijzen dat een interventie van buitenaf de oorzaak is van de crash. Het Turkse leger maakte later bekend dat negen andere soldaten omkwamen bij verschillende incidenten, zonder enige uitleg. Dezelfde bron zei dat elf soldaten gewond raakten.



Turkije en bondgenoten binnen de Syrische rebellen lanceerden op 20 januari operatie 'Olijftak' tegen de Volksbeschermingseenheden (YPG), een Koerdische militie die Ankara 'terroristen' noemt. De VS daarentegen beschouwen de YPG als een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen terreurgroep IS. President Recep Tayyip Erdogan maakte overigens bekend dat 1.141 terroristen 'geneutraliseerd' zijn tijdens de operatie in Syrië. Ze zijn met andere woorden gedood, verwond, of gevangengenomen.