Gasfles ontploft tijdens carnavalstoet in Bolivia: 8 doden en 40 gewonden

In de buurt van de carnavalsoptocht ontplofte een defecte gasfles van een straatverkoper. "De explosie veroorzaakte een schokgolf. Er vielen gewonden en dodelijke slachtoffers", vertelt de politiechef van Oruro Romel Rana. Ook de materiële schade is groot.



Het carnaval van Oruro is beroemd tot buiten de landsgrenzen. De bijzondere stoet is door de Unesco erkend als werelderfgoed.