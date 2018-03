Gespot tijdens carnavalstoet in Aalst: Kim Jong-un, Carles Puigdemont en Bart De Pauw

In Aalst is de jaarlijkse carnavalstoet volop aan de gang. Onze reporter spotte onder anderen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Hij heeft een raket meegebracht. Waarom? "Ikke, Kim Jong-un ben de nummer 1 van de wereld en niet de Aalsterse burgemeester D'Haese!" Een andere opmerkelijke gast: de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont, die trots zijn nieuwe partij Nationaal-Catalaanse Alliantie (N-CA) komt voorstellen. En ook televisiepresentator Bart De Pauw is alomtegenwoordig in Aalst: "Ik kom hier om mijn eenzaamheid weg te werken", aldus de carnavaleske Bart.