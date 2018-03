De Chinezen maken zich op voor het nieuwe jaar, dit jaar is dat op 16 februari. Dat gaat gepaard met heel wat festiviteiten, zoals deze historische drakendans in Chongqing. Volgens de traditie spuwt de draak vuur en wordt hij met vloeibaar ijzer besproeid. In 2013 zette het Chinese ministerie van Cultuur de dans op de erfgoedlijst.