Strafpleiters: "Jambon zet rechtbank onder druk, dat is onaanvaardbaar"

"Het wordt tijd om minister Jambon te herinneren aan de principes van de scheiding der machten". Zo reageert Sven Mary op de uitspraken van Jan Jambon vanochtend in "De zevende dag" op Eén.

Mary is de advocaat van terreurverdacht Salah Abdeslam op het proces rond het schietincident in Vorst en vraagt op basis van een procedurefout de vrijspraak. Jambon gaf aan dat hij dat niet begrijpt. "Een advocaat moet ervoor zorgen dat iemand een correcte straf krijgt", zei hij (zie video onder). "Dat Mary nu de vrijspraak vraagt is echt 2 straten te ver. Het kan er bij mij niet in dat hij nu op zoek gaat naar procedurefouten." Volgens Jambon mag een procedurefout ook nooit tot een vrijspraak leiden. "Als procedurefouten zijn gemaakt, moet het proces misschien worden overgedaan. Maar dit kan toch niet tot een vrijspraak leiden?" (Lees voort onder video)



"Het is onaanvaardbaar dat een minister in functie zich inlaat met een zaak die hangende is voor een rechtbank", reageert Mary. "Op deze manier zet hij de rechtbank in een delicaat dossier, met een delicaat probleem, onder druk."

Met deze populistische uitspraken paait hij misschien een breed publiek maar dat is niet zijn taak als minister.

Sven Mary, advocaat Salah Abdeslam

"Ik neem er ook akte van dat hij vindt dat voor iemand als Salah Abdeslam geen vrijspraak mag worden gevraagd en dat hij stelt dat de advocaat er enkel moet op toezien dat er een juiste bestraffing volgt", gaat Mary voort. "Dat klopt niet, een advocaat moet er in de eerste plaats op toezien dat de rechtsregels en procedures worden gerespecteerd, zelfs voor iemand als Salah Abdeslam. Met deze populistische uitspraken paait hij misschien een breed publiek maar dat is niet zijn taak als minister."



"Niet schieten op Mary, maar wetgever in vraag stellen"

Ook andere strafpleiters reageren verbaasd op de uitspraken van Jambon. "Het is bijzonder ongepast dat een minister in functie zich uitspreekt over een lopende zaak", zegt Joris Van Cauter. "Dit raakt de kern van de scheiding der machten. Als een minister zegt hoe een verdediging er moet uitzien en hoe een proces moet aflopen, zet hij een enorme druk op de rechterlijke macht. Dit hoort niet thuis in een rechtsstaat."

Deze uitspraken raken aan de kern van de scheiding der machten en horen niet thuis in een rechtsstaat Joris Van Cauter, strafpleiter

Volgens Van Cauter moeten we respect hebben voor de keuze van Mary om Abdeslam te verdedigen. "Als je als advocaat een zaak aanvaardt, moet je die ten volle aanvaarden en moet je alle kaarten gebruiken die de wetgever aanbiedt, dus ook het instrument van de procedurefout. We moeten niet schieten op Mary, maar wel de wetgever in vraag stellen." Hugo Lamon van de Orde van Vlaamse Balies, die meer dan 10.000 advocaten vertegenwoordigt, treedt die visie bij. "Wanneer in de wet een nietigheid staat, is het de plicht van de advocaat om de rechter daar op te wijzen. Wanneer de minister het niet eens is met de sancties die voorzien zijn in de wet, moet hij niet de advocatuur met de vinger wijzen, maar moet hij aan het parlement vragen om de wet te wijzigen." Van Cauter roept ook op tot rust en vreest voor steekvlamreacties. "Er zullen nu wel weer enkele parlementairen klaar zitten om snel initiatieven te lanceren. Dat is niet nodig en leidt tot slechte bricolage. Wat we wel moeten doen is eens serieus nadenken hoe we omgaan met fouten die gemaakt werden tijdens een gerechtelijk onderzoek. Nu is er geen systeem door incidentpolitiek."

Meer marge voor rechter