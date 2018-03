Lichte aardbeving in Zuid-Korea   

Het epicentrum lag dichtbij kuststad Pohang, ongeveer 170 kilometer ten zuidoosten van Pyeongchang, waar de Olympische Winterspelen plaatsvinden. Van schade of slachtoffers is geen melding.



De meteorologische dienst van Zuid-Korea, zegt dat het om een naschok gaat van een aardbeving van 5,4 op de schaal van Richter die in november Pohang al trof, meldt nieuwsagentschap Yonhap. Gsm-gebruikers in het Olympisch dorp, met een specifieke app, kregen een waarschuwing in het Koreaans.