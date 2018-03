Voor de uitbaters van skistations in de Ardennen heeft de krokusvakantie een goede start genomen. Er ligt sneeuw en bijna 30 pistes zijn open. In Ofivat in de provincie Luik zorgden twee nieuwe sneeuwkanonnen bovendien voor een extra laagje sneeuw. De pisten hier zijn iedere winter gemiddeld 20 dagen open. Maar de kanonnen zouden dit jaar voor dubbel zoveel dagen sneeuwpret moeten zorgen.