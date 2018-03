Mesaanval in kerk in Indonesië: vier gewonden

Een jongeman van 22 drong de kerk binnen. Hij riep allerlei slogans en viel de kerkgangers aan. Daarbij raakten vier mensen gewond. Onder de gewonden zijn ook de priester en een man uit Duitsland.



Daarna onthoofde hij ook een beeld van Jezus. Toen hij op de vlucht sloeg, werd hij neergeschoten door de politie. Hij kon nog niet verhoord worden.

Over de motieven is nog niets bekend. Indonesië is een land met overwegend moslims, maar er is ook een belangrijke christelijke minderheid, net als hindoe's en boedhisten.