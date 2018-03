Restaurants openen deuren speciaal voor Valentijn

"Dit jaar valt Valentijn op een woensdag, dat zorgt voor extra reserveringen op een anders rustig moment in de week. Een zaak op drie geeft aan dat ze nu al volzet zijn", aldus Kurt Neyrynck, dienstdoend afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen.



Het merendeel voorziet een speciaal menu of speciale omkadering. Voorts zegt 70 procent van de bevraagden in het kader van Tournée Minérale specifiek te voorzien in aangepaste, niet-alcoholische dranken zoals alcoholvrije aperitieven en wijnen of mocktails. Vorig jaar was dat iets minder dan de helft. Er is een steeds groter wordende groep van consumenten die geen of weinig alcohol drinkt. Volgens Horeca vlaanderen moet die toenemende vraag als opportuniteit gezien worden.