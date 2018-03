Een "overhaaste" Mako schuift huwelijk op en Frederik rept zich voor zwaar zieke Henrik

Prinses Mako stond erbij en keek ernaar

Verrassing van formaat in Japan: prinses Mako, de 26-jarige kleindochter van keizer Akihito, heeft haar huwelijk uitgesteld tot 2020. Het was de bedoeling dat ze deze herfst zou trouwen met Kei Komuro (26), maar het koppel heeft "meer tijd nodig om het huwelijk voor te bereiden", luidt het officieel. "Ik wil dieper nadenken over het huwelijk. Ik denk dat we voor verschillende zaken overhaast te werk zijn gegaan", reageert de prinses zelf. Ze heeft spijt van het uitstel en wijt de situatie aan hun "immaturiteit".

Wellicht is de beslissing ook genomen omdat grootvader Akihito volgend jaar aftreedt (30 april 2019) en dat gaat gepaard met ceremonies. Het keizerlijke hof heeft dus best wat te organiseren en in tegenstelling tot heel wat koningshuizen dicteert het Keizerlijk Huis tijd en plaats van alle activiteiten en evenementen. Het koppel zelf heeft weinig in te brengen.



Japanse media zien echter een andere, bijkomende reden. Zo raakte in een magazine onlangs bekend dat de moeder van Kei Komuro een financieel dispuut heeft met haar ex-verloofde en dat over de studiekosten van zoonlief (die in de miljoenen lopen).

Mako leerde haar verloofde kennen op een feestje in 2012. Beiden studeerden destijds aan de International Christian University van Tokio. Ze viel voor "zijn glimlach en sereniteit". Kei Komuro heeft geen adellijke titel. Hij is advocaat, woont nog bij zijn moeder en grootvader in en volgt avondles om zich specifiek te bekwamen in zakelijk recht. Door het huwelijk met een burger doet Mako afstand van haar status en behoort ze volgens de Japanse wet niet langer tot de keizerlijke familie. Geen unicum echter. Mako's tante, prinses Sayako, deed het haar al voor in 2005.



Madeleine reist naar Zweden om te bevallen

De Zweedse prinses Madeleine reist deze maand naar haar thuisland om te bevallen van haar derde kind. Dochter, prinses Leonor (3), werd geboren in New York waar Madeleines man, Christopher O'Neill, werkte. Leonor draagt de dubbele nationaliteit (Amerikaans-Zweeds). Madeleine en Christopher verhuisden in 2015 tijdelijk naar Zweden waar zoontje Nicolas geboren werd in Stockholm. Het koppel koos daarna weer als basis voor Londen, een van 's werelds grootste financiële centra. Christopher is dan ook een zakenman en heeft er familie wonen.



Het gezin ongedwongen en sportief op weg naar school in Londen. Copyright © 2017 BACKGRID UK

De prinses bevalt normaal in maart van haar derde spruit. Ze heeft een appartement in de omgeving van Stockholm en zal makkelijk naar een ziekenhuis kunnen pendelen. Het Zweedse hof laat nogmaals weten dat het gezin niét gedomicileerd is in Zweden en benadrukt dat de kosten voor de geboorte zelf zullen gedragen worden.



Madeleine en Christopher vertoefden in december nog in Zweden, onder meer voor de uitreiking van de Nobelprijzen. (c) Pelle T Nilsson/Stella Pictures

Hoppa, een workout op hoge hakken in het paleis

Vorig jaar gingen de Zweedse prins Daniel en zijn dochter Estelle nog gezwind springen en koprollen in het park voor het goede doel. Dit jaar doet kroonprinses Victoria een inspanning voor de zogenoemde Upp & Hoppa-campagne. In een filmpje kruipt ze van achter haar bureau in het paleis waar ze -op hoge hakken- in de gangen begint te joggen en de trappen op en af loopt. En dat allemaal om de Zweden aan het bewegen te krijgen, omdat elke dag té lang neerzitten kan leiden tot cardiovasculaire kwalen en diabetes. Hier alvast de beelden:



Een ander stel hoge hakken dat deze week opviel, waren die van Kate Middleton. Zij zat bij aankomst aan een afkickcentrum in Wickford even vast in een metalen greppel. De hertogin van Cambridge wrong zich met de glimlach makkelijk uit de oncomfortabele situatie. De foto belandde uiteraard op de voorpagina's van kranten en op Amerikaanse sites:

De "inner circle" op het feestje van Beatrix

De Nederlandse prinses Beatrix vierde haar 80e verjaardag met 200 genodigden op het paleis op de Dam. Nee, er was geen parade van tiara's op de rode loper zoals bij de verjaardag van de Noorse koning Harald en koningin Sonja vorig jaar. Beatrix hield het bescheiden, zonder hoge buitenlandse gasten maar met familie, dichte vrienden en medewerkers.



Volgens royaltykennerJustine Marcella was er een buffet voorzien en konden de gasten genieten van een video- en muziekvoorstelling van tv-maker Cherry Duyns. Het ging er informeel en losjes aan toe. Zo kwam Beatrix' neef Maurits met de tram en trokken kleindochters Luana en Zaria jeans, sneakers en rugzak aan. Vele Oranjes kwamen langs de achterdeur van het paleis, tot teleurstelling van het opgekomen publiek en de cameraploegen.



Frederik keert terug uit Korea om vader bij te staan

De gezondheidstoestand van de Deense prins Henrik, de 83-jarige echtgenoot van koningin Margrethe, gaat fors achteruit. Dat meldt het Deense hof. Vorige week werd Henrik nog overgebracht van Egypte naar een ziekenhuis in Kopenhagen. Daar werd hij behandeld voor een infectie en werd een goedaardige tumor uit zijn linkerlong verwijderd.

Oudste zoon, kroonprins Frederik, heeft zijn verblijf in Zuid-Korea meteen onderbroken en is teruggevlogen om zijn familie bij te staan. Frederik zou vrijdag in PyeongChang de opening van de Olympische Winterspelen bijwonen. Hij is lid van het IOC (Internationaal Olympisch Comité). In 2000 keerde Frederik ook inderhaast terug uit Australië toen het niet goed ging met zijn geliefde grootmoeder, koningin Ingrid.