Russisch vliegtuig stort neer bij Moskou: alle inzittenden omgekomen

Een reddingsteam is op de plaats van de crash. Door de hevige sneeuwval in Moskou konden de reddingsvoertuigen de plaats van de crash moeilijk bereiken, waardoor hulpverleners te voet verder moesten. Een bron bij de Russische hulpdiensten zei aan het persbureau Interfax dat er "geen kans" bestaat dat iemand de crash overleefd heeft.

Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. De Russische minister van Transport, Maxime Sokolov, is ter plaatse. Hij verklaarde dat er een onderzoek is geopend. Op de luchthaven van Domodedovo is een crisiscentrum geïnstalleerd. De luchthaven is de op één na grootste passagiersluchthaven in de Russische hoofdstad.