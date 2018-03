Schreeuw uw liefde van de ramen in Gent

Woensdag is het weer zover: Valentijn, het zogenoemde feest van de liefde. Sommige mensen baart het flink wat kopzorgen. Ze vinden geen woorden (of lef) om hun geliefde te vertellen wat ze echt voor haar of hem voelen. Om hen te helpen organiseren relatietherapeuten Kris de Groof en Véronique Bundervoet van School4POWER in Gent een opmerkelijke actie onder de noemer "Schreeuw je liefde van de ramen!". Wie dat wil kan hen contacteren met een boodschap voor een geliefde. De Groof en Bundervoet laten die vervolgens op haar of zijn raam schilderen.

Verbinding

"Als relatietherapeuten merken we dat veel mensen het moeilijk vinden om onder woorden te brengen wat hun partner voor hen betekent", vertelt De Groof aan VRT NWS. "Met deze actie willen we hen een verbinding met zichzelf en met de ander leren maken. Omdat de boodschap zichtbaar op het raam terechtkomt, maken ze ook een verbinding met buren en voorbijgangers." De actie beperkt zich tot mensen die in Gent wonen, maar is voor het overige inclusief. "Zowel boodschappen voor geliefden als voor een dierbare als een ouder, een kind of een vriend komen in aanmerking", zegt De Groof. "Ook wie (nog) niet in een relatie zit, maar een oogje op iemand heeft, mag ons contacteren."

Controle

Om misbruik te voorkomen, controleert De Groof alle aanvragen. "Ik neem met iedereen contact op om na te gaan om wat voor relatie of band het gaat. Op die manier hopen we te vermijden dat bijvoorbeeld een stalker haar of zijn slachtoffer lastigvalt. Als ik merk dat het niet snor zit, wijzen we de aanvraag af." Een aanvraag indienen kan nog tot en met morgenavond door een mail te sturen naar kris@school4power.be. "Mensen mogen ons zelf een boodschap doorgeven. Als ze dat niet kunnen, mogen ze ons ook laten weten wat ze willen overbrengen. Dan proberen we samen een boodschap te bedenken."

Raamstiften