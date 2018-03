Webwinkel Bol.com stopt met de verkoop van lachgas

Tot enkele weken geleden kon je lachgas bestellen via de website van Bol.com. Lachgaspatronen worden gebruikt in de voedingssector, bijvoorbeeld voor spuitbussen. Maar lachgas is tegelijk ook een populaire drug bij jongeren. Het zorgt voor roes en sommige gebruikers krijgen ook hallucinaties. Daarom heeft webwinkel Bol.com beslist lachgaspatronen uit zijn assortiment te schrappen. "Aangezien de patronen steeds meer in opspraak raken hebben wij vorige maand besloten de artikelen niet langer te verkopen", vertelt Marjolein Verkerk, woordvoerder bij Bol.com



Wie lachgas inhaleert, kan zuurstofgebrek in de hersenen krijgen. En ook irritiaties aan ogen, keel, luchtwegen en neus zijn vaak voorkomende klachten. Sommige gebruikers vallen zelfs flauw en sterven aan het gebruik van lachgas.