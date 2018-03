"Jammer dat meisjes zichzelf onderschatten, we hebben meer vrouwen nodig in de wetenschap"

Damya Laoui doet aan de VUB postdoctoraal onderzoek naar immuuntherapie voor kankerpatiënten. Vorig jaar werd ze door het prestigieuze Amerikaanse instituut MIT uitgeroepen tot een van de beloftevolle innoverende onderzoekers in Europa. Op haar niveau is Laoui een witte raaf. Vrouwen zijn nog altijd zeldzaam in de hogere regionen van de wetenschap.

Met haar VUB-team werkt Damya Laoui aan een antitumorvaccin voor kankerpatiënten. "In een tumor zitten naast kankercellen ook cellen uit ons eigen immuunsysteem, goede cellen dus. Als we die uit de tumor halen kunnen we ze inzetten tegen de slechte cellen, dus als een soort vaccin." In Boston hebben ze Laoui ook opgemerkt. Vorig jaar zette het gerenommeerde instituut MIT haar op een lijst van 'beloftevolle jonge Europese wetenschappers'. "Dat heeft ons onderzoek een enorme impuls gegeven", zegt Laoui in "De ochtend" op Radio 1, "we trekken nu veel goede studenten aan die mijn naam in de media hebben gezien en graag in ons labo willen komen werken."

WATS

Tot middernacht nog loopt in Brussel nog de WATS-campagne van Innoviris, het Brussels Instituut voor wetenschappelijk onderzoek. Innoviris heeft zes vrouwelijke wetenschappers genomineerd voor de Women Awards in Technology and Science, Damya Laoui is één van hen. Tot middernacht kan er gestemd worden. In ons land kiezen nog altijd veel minder meisjes dan jongens voor een wetenschappelijke of technische richting. Slechts een kwart van wie afstudeert in zo'n richting aan de universiteit is een vrouw. Met de WATS-campagne wil Innoviris inspirerende vrouwelijke wetenschappers in de kijker zetten en jonge meisjes aanmoedigen om wetenschappen te gaan studeren en carrière te maken.

Meisjes kunnen beter

"Meisjes denken veel te vaak dat wetenschap niets voor hen is, dat ze niet slim genoeg zijn", zegt Damya Laoui, "het is jammer dat ze zichzelf zo onderschatten, want we hebben meer vrouwen nodig in de wetenschap". Ze noemt zichzelf geen briljant student, ze was wel gek op dieren en natuur en is dan maar aan de opleiding voor bio-ingenieur begonnen. Ze heeft veel gehad aan enkele enthousiaste leerkrachten fysica en biologie - "zij hebben die passie echt overgedragen op mij". Laoui heeft het nu wel gebracht tot postdoctoraal onderzoeker, maar ze is een uitzondering. "Bij de doctoraatsstudenten in de medische richtingen zijn er wel evenveel mannen als vrouwen, maar op een hoger niveau - postdoctoraten en professoren - zijn vrouwen zeldzaam".

Professor Gobelijn