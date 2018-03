Winnaar Nobelprijs voor Vrede komt naar Westhoek

Daniël Högsta kreeg de Nobelprijs voor Vrede op 10 december vorig jaar. Hij zal tijdens de vredeswake in Langemark onze federale regering oproepen om het historische Kernwapenverbodsverdrag ook te ondertekenen. België heeft dat nog niet gedaan. De Nobelprijs komt voor de elfde Vredeswake speciaal over vanuit Genève in Zwitserland.