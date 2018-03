Zus van Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un keert naar huis terug

Het historische bezoek van Kim Yo-jong aan Zuid-Korea zit erop. Drie dagen was ze in het land, dit als eerste telg van de Kim-dynastie. Ze woonde de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang bij en had verschillende topontmoetingen met Zuid-Koreaanse leiders.

Vanavond is Kim Yo-jong samen met de rest van de Noord-Koreaanse delegatie naar Pyongyang teruggekeerd. Eerst woonde ze nog een concert bij in Seoel, samen met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Op het podium klonken zowel geluiden uit Noord-Korea als Zuid-Koreaanse K-pop.

De interesse voor het concert was groot. Bijna 120.000 mensen probeerden vooraf een van de 1.000 tickets te pakken te krijgen. Tegelijk was er ook veel protest. In de buurt van het concertgebouw verbrandden manifestanten een Noord-Koreaanse vlag uit onvrede met de recente toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea.

Tijdens een diner vlak voor het concert zei Kim Yo-jong dat de beide Korea's ondanks de decennialange scheiding nog steeds veel gemeen hebben. Eerder had ze president Moon in naam van haar broer al een officiële uitnodiging voor een bezoek aan haar land overhandigd.