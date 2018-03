Het vaste orgelmoment van het Braziliaanse carnaval in Rio de Janeiro is wanneer de praalwagens op zondag- en maandagavond de 800 meter lange Sambadrome binnenrijden. In totaal passeren 13 sambascholen de revue. De Cariocas, zoals de inwoners van Rio zich noemen, "zijn zoals het carnaval: we gaan voor wat we willen", zegt een van de dansers. Donderdag wordt de winnende sambagroep bekendgemaakt.