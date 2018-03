"Geld is ook niet alles, maar nu kunnen we het wel gebruiken"

"Gelukkig krijgen we momenteel veel steun van familieleden, die ons opgevangen hebben. Want het is zeker niet makkelijk als je net alles wat je bezit verloren hebt", aldus de 24-jarige Walsh op nieuwswebsite New York Post, "Toch proberen we zo positief mogelijk te blijven. Ons hoofddoel blijft immers de zeilboot uit het water te halen en terug op te lappen."

"Want we willen niet terug naar de tijd dat we ons afvroegen hoe te overleven, als je het meeste van je geld dient uit te geven aan je huis. Er moet toch een andere optie zijn. Die optie was alles te verkopen voor een zeilboot. Maar hoe goed we ook voorbereid waren, met kaarten en gps-toestanden, toch bleek dat niet zo te zijn." "Het enige wat ik kon meepakken, toen de boot zonk, was wat kleren en wat eten voor onze hond. En een paar van zijn favoriete speeltjes."