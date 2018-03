't Hof Van Commerce viert twintigste verjaardag met een film

Maar dat is niet alles. De muzikanten plaatsten sinds enkele weken teasers op hun Facebookpagina met als slogan “Wien is ’t Hof Van Commerce?”. In allerlei filmpjes speculeerden tal van acteurs en artiesten over wat de slogan precies zou kunnen betekenen.

Het blijkt nu de titel van een film over 't Hof Van Commerce te zijn. “Het is een soort mockumentary met heel wat bekende gezichten zoals Urbanus, Eddy Merckx en Wim Willaert”, vertelt Flip Kowlier op Studio Brussel.

De film over de hiphopband, die bijna uitsluitend in het West-Vlaams rapt, gaat op 25 maart in première op het internationale documentaire festival Docville in Leuven. Op 18 april komt de film in de zalen.