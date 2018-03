De "Taboe(s)" over blinden en slechtzienden doorprikt: zes fragmenten 

"Ik stel me een olifant voor zoals ik wil"

Wat is het verschil tussen blind geboren worden en blind worden? Sacha legt het uit. Hij is blind sinds zijn geboorte. Alles wat hij kan, ziet hij dan ook als een overwinning. Of anders uitgelegd: "Ik stel me een olifant voor zoals ik wil."

"Een straf van God"

Julius lijdt aan retinitis pigmentosa. Vanaf zijn 23e begon hij almaar slechter te zien, rond zijn 40e werd hij helemaal blind. Julius heeft zijn beperking lang verborgen gehouden, want dat "was een straf van God". Hij is nu bijna 30 jaar blind en dat maakt Julius best droevig. "We hebben ooit kunnen zien, dat schept verdriet."

"Blind zijn is een vak"

Sacha is in Nederland naar een blindeninstituut geweest. "Daar gaan ze genadeloos efficiënt om met je beperking. Elk blindisme wordt eruit geramd, bv. met je hoofd draaien om in stereo te praten. In Nederland hebben ze gezegd "blind zijn is een vak". Je moet dat leren."

"Hangt den blinde nie uit"

Rik wil absoluut niet dat vooroordelen versterkt worden. "Ik probeer als blinde zoveel mogelijk normaal te doen." Zo wil hij niet constant wiebelen. "Dat is toch niet abnormaal", zegt Philippe Geubels. "Voor een ziende wél", reageert Rik.

"Ik besef zelf niet dat dat raar is"

Stéphanie heeft een genetische afwijking aan het netvlies. Meer dan vormen en schemerige kleuren ziet ze niet. Ze doctoreert en geeft les. Niet makkelijk, maar Stéphanie is creatief. Iedereen mag luidop spreken in de klas. "En ik hoor ook héél goed", lacht ze.

"Mijn vriend schminkt me elke ochtend"