Jarenlang leeg, maar weldra weer open: de Palace in Brussel

In 1913 was het de eerste bioscoop in Brussel: Pathé Palace in een art-nouveaugebouw op de Anspachlaan. Na een bewogen geschiedenis en een jarenlange leegstand gaat de bioscoop onder de naam Palace op 28 februari opnieuw open voor het publiek.

In de vroege jaren 2000 was de Palace nog een twistappel tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. In 2004 won die laatste het pleit voor de rechtbank en kon de renovatie beginnen. Door geldgebrek sleepte die lang aan, maar eindelijk is het project klaar, dit naar een ontwerp van architect Alain Richard.

De Palace telt 4 zalen met respectievelijk 60, 84, 139 en 373 zitplaatsen. Naast filmvertoningen is de bioscoop een ontmoetingsplaats en een plek voor educatieve en culturele evenementen. Om rendabel te zijn moeten die jaar 90.000 bezoekers over de vloer komen. Vanaf volgend jaar zijn 125.000 bezoekers nodig.