Lichaam geïdentificeerd dat gevonden werd in Dender in Aalst      

Enkele mensen hadden in de Dender een lichaam opgemerkt tussen de Sint-Annabrug en de Zwarte Hoekbrug in Aalst. Wellicht was een carnavalist in het water gevallen. De hulpdiensten werden op de hoogte gebracht. Die kwamen ter plaatse met alle posten van de hulpverleningszone en 8 duikers.

De brandweer liet de duikers in de Dender om de drenkeling te zoeken, maar zonder resultaat. Ze zette daarna ook een bootje in met een sonar, om het lichaam te kunnen opsporen. Maar er werd niks gevonden. De zoekactie werd in de loop van de voormiddag overgenomen door de Cel Vermiste Personen.