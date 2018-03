Procureur in New York vervolgt bedrijf van Weinstein: "Werknemers werden niet beschermd" 

"The Weinstein Company", de filmstudio van Harvey Weinstein, heeft de wet overtreden "door zijn werknemers niet te beschermen tegen voortdurend seksueel misbruik, intimidatie en discriminatie". Zo staat in de aanklacht van de procureur-generaal van New York, Eric Schneiderman.

Condooms en viagra in de auto

De aanklacht somt gedetailleerd op wat er allemaal misliep in de filmstudio. Harvey Weinstein eiste seks van vrouwen in ruil voor carrièremogelijkheden; hij sommeerde zijn assistenten om gaatjes vrij te houden in zijn agenda; zijn chauffeurs moesten de voorraad Viagra en condooms aanvullen. Vrouwelijke medewerkers moesten hem vergezellen bij zijn veroveringen. Werknemers werden met de dood bedreigd.

De procureur-generaal vervolgt nu zowel Harvey Weinstein als zijn broer Robert, en hun bedrijf. Harvey is al enige tijd geleden ontslagen door de filmstudio. Hij is opgevolgd door zijn broer. Openbare aanklager Schneiderman eist een schadevergoeding en een boete, voor een bedrag dat niet bekendgemaakt is.

"Weinstein hielp vrouwen vooruit"

De advocaat van Weinstein reageert: "Hij was niet zonder zonde, maar er waren zeker geen misdrijven, en uiteindelijk zal blijken dat Harvey Weinstein meer dan wie ook vrouwen vooruithielp op de carrièreladder."

Eerste rechtszaak

De voorbije maanden hebben vele tientallen vrouwen getuigd over het grensoverschrijdend gedrag van Weinstein, onder anderen bekende actrices als Ashley Judd, Salma Hayek, Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie. Hun beschuldigingen zijn nog in onderzoek, er is nog geen sprake van rechtszaken. Sinds oktober volgen de onthullingen elkaar op en de #MeToo-campagne deinde ook uit buiten de filmwereld.

Ook economische gevolgen