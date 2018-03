Minister Weyts fluit examencentra terug: "Extra tolkentaks is onwettig"

De beroepsvereniging van beëdigde tolken diende vorige week een klacht in bij het departement Mobiliteit. Ze kregen de laatste tijd veel meldingen van een extra tolkentaks die wordt aangerekend door examencentra in Deurne, Kontich, Geel, Alken, Bree en Haasrode.

Een anderstalige kandidaat chauffeur kan een tolk inschakelen om een praktisch rijexamen af te leggen. De kandidaat komt dan een prijs overeen met de tolk. Sinds kort hoort er een nieuwe risicoperceptietest bij het praktijkexamen. Mensen moeten in die test een aantal vragen over risicosituaties in het verkeer beantwoorden aan de computer. Als een anderstalige daarbij zijn tolk wil laten vertalen, rekenen sommige examencentra daar een extra kost voor, die rechtstreeks naar het examencentrum gaat.