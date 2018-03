Adjunct-CEO van Oxfam UK neemt ontslag

Haïti 2010

Dat medewerkers van Oxfam UK zich in 2010 in Haïti misdragen hebben, was geen geheim. Oxfam UK was toen uitgerukt om de Haïtiaanse bevolking hulp te bieden na de zware aardbeving, maar geruchten van seksueel misbruik maakten dat de organisatie een intern onderzoek opstartte, en uiteindelijk enkele personeelsleden ontsloeg. Dat was jaren geleden al bekend.

Prostitutie

Wat niet algemeen geweten was, was dat het ging om prostitutie. Toen de krant The Times vorige week met dat nieuws uitpakte, kwam de hulporganisatie in zwaar weer. Volgens de vroegere minister van Ontwikkelings­samenwerking had Oxfam UK nagelaten hem te melden dat het om zwaarwichtige feiten ging. Ook de huidige minister van Ontwikkelings­samenwerking Penny Mordaunt is niet te spreken over "het gebrek aan moreel leiderschap" van de organisatie.

"Inadequate reactie"

Mordaunt eiste een gesprek met de leiding van Oxfam UK, en zei zelfs dat ze overwoog om de financiële overheidssteun aan Oxfam UK stop te zetten. Adjunct-CEO Penny Lawrence besliste vandaag om haar vertrek bij de organisatie aan te kondigen. Ze neemt de verantwoordelijkheid op zich voor "de inadequate reactie" op het schandaal.

Oxfam België

De kwaliteitskrant The Observer meldde gisteren dat het probleem zich niet alleen beperkt tot Haïti. Ook in Tsjaad zouden, volgens oud-medewerkers, personeelsleden van Oxfam UK zich misdragen hebben. Beide operaties, die in Haïti en die in Tsjaad, werden geleid door dezelfde operationale directeur, een Belg. Oxfam België meldt dat het gechoqueerd is door het gedrag van de Oxfam-personeelsleden, maar benadrukt dat Oxfam UK een andere tak is van de organisatie.

Europa dreigt geldkraan dicht te draaien