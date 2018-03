Alanis Morissette 1e topnaam voor Suikerrock in Tienen

Alanis Morissette brak in 1995 wereldwijd door met haar derde album "Jagged little pill", met daarop een rist hits zoals "You oughta know", "Ironic", "You learn" en "Hand in my pocket". Nadien was "Thank U" ook nog een hit. De Canadese verkocht tot dusver een slordige 60 miljoen platen en won 7 Grammy Awards. Suikerrock vindt plaats van 27 tot en met 29 juli.