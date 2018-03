Amerikaanse drone doodt Khalid Mehsud, de nummer-2 van de Pakistaanse taliban

De aanval vond vorige donderdag plaats en werd uitgevoerd door een Amerikaanse drone in de regio Noord-Waziristan, nabij de grens met Afghanistan. De Tahrik-e- Taliban Pakistan (TTP) hebben nu zelf toegegeven dat Khalid Mehsud, de op een na belangrijkste leider van de groep, bij die aanval gedood is.

Mehsud was organistor van aanslagen tegen het Pakistaanse leger in het grensgebied, maar ook dieper in Pakistan zelf. Zo zijn er in december nog negen mensen gedood bij een aanval van de taliban op een school in de Pakistaanse stad Peshawar.

Khalid Mehsud was ook in een machtsstrijd verwikkeld met de leider van de Pakistaanse taliban, Mullah Fazlullah en leek goed op weg om de topfunctie over te nemen. Zijn dood kan de Pakistaanse taliban nog verder verdelen. Sinds enkele succesvolle offensieven van het Pakistaanse leger zijn de taliban uit grote delen van het grensgebied met Afghanistan verdreven. Veel Pakistaanse taliban zouden over de grens gevlucht zijn en zich daar aangesloten hebben bij de lokale variant van de beweging.