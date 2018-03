Delhaize en Colruyt zetten samenwerking met vleesgigant tijdelijk stop na beschuldigingen dierenmishandeling

El Pozo laat weten in een statement dat de fokkerij voldoet aan de Spaanse én Europese wetgeving. Volgens hen gaat het om varkens met aangeboren ziekten of misvormingen die apart staan om hun gezondheidstoestand te monitoren. "Maar het is goed te merken dat deze dieren onmogelijk nog kunnen herstellen", benadrukt Nadine Lucas van Animal Rights.

Bij ons zijn vleeswaren van El Pozo te koop bij Colruyt en Delhaize. Animal Rights had de supermarkten dan ook opgeroepen om de producten van El Pozo uit het aanbod te schrappen. "Het kan niet dat deze mens- en dieronvriendelijke producten in onze rekken terecht komen", zegt Lucas.

Colruyt: "Oproep om vlees met onmiddellijke ingang uit de rekken te nemen"

Colruyt en Delhaize hebben nu beslist om het aanbod (tijdelijk) te schrappen. Dat zeggen ze allebei in een statement. "Naar aanleiding van de schokkende beelden doen we een oproep naar de winkels om die specifieke referentie met onmiddellijke ingang uit de rekken te nemen. We gaan in verdere dialoog met de leverancier", laat Colruyt weten.

Bij Delhaize klinkt hetzelfde geluid. "Dierenwelzijn is en blijft een hoge prioriteit voor Delhaize. Daarom hebben wij besloten om de samenwerking met El Pozo tijdelijk op te schorten. Samen met de leverancier zullen we onderzoeken wat er effectief heeft plaatsgevonden. Op basis daarvan kunnen we de juiste conclusies trekken." Delhaize laat wel weten dat ze al tien jaar samenwerken met de leverancier en nog nooit een inbreuk vastgesteld hebben.

Bij Colruyt gaat het om 1 product, bij Delhaize om 7 producten, waaronder chorizo en Iberische ham.