Asbest opgeruimd na zware brand in Diest

De brand brak zaterdagavond rond 19 uur uit in het huis van de eigenaar. Het vuur was relatief snel onder controle, maar sloeg over naar de loods van het bedrijf. Daardoor ontstond er een uitslaande brand. De brandweer van Diest kreeg versterking van de post Scherpenheuvel-Zichem en ook vanuit Landen, Leuven en Overijse kwamen wagens met bluswater. Rond half elf 's avonds was de brand onder controle en werd er nageblust.

Slachtoffers zijn er niet maar gezien de grote rookontwikkeling werd in een straal van 5 kilometer gevraagd ramen en deuren gesloten te houden. De schade is ook erg groot, tientallen voertuigen zijn in de brand vernield. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen. Het asbest dat op de openbare weg terechtkwam, werd afgelopen weekend al opgeruimd door twee gespecialiseerde bedrijven. De komende dagen zal ook het asbest op het terrein zelf en in de buurt verwijderd worden. De oorzaak van de brand is wellicht een technisch defect in een wasmachine of droogkast.