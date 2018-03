Blowen en (cocaïne) snuiven op en rond Franse skipistes is een toenemend probleem

Blowen en cocaïne snuiven op en rond de skipistes, het is een publiek geheim. "De laatste jaren zijn de problemen echter toegenomen: er zijn een aantal drugsbendes opgerold en er wordt meer geblowd en gesnoven, dus wordt er harder opgetreden", legt Frank Renout, correspondent in Frankrijk, uit.

Albertville (stad in de Franse Alpen, red.) is zelfs met een snelrecht begonnen. "Drugsgebruikers of dealers kunnen sneller ter plekke beboet worden of worden voorgeleid bij een rechter. Bedoeling is om buitenlandse toeristen meteen te straffen vooraleer ze naar huis gaan."