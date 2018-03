Ruim twintig doden bij eerste dag van carnaval in Bolivia

Het zwaarste incident was de ontploffing van een gasfles die gebruikt werd door een straatverkoper in de stad Oruro, in het westen van het land. Acht mensen, onder wie drie kinderen, lieten daarbij het leven. Er vielen ook 47 gewonden. De ergst gewonden werden met een helikopter naar het ziekenhuis in de administratieve hoofdstad La Paz gevlogen.



Daarnaast vielen ook nog vijf doden en veertien gewonden bij een ongeval op de weg naar Misicuni, in het departement Cochabamba. Een vrachtwagen die zowel personen als goederen vervoerde, stortte na een botsing met een auto in een ravijn.

Tijdens het carnaval wordt Oruro overstelpt door bezoekers. Volgens de autoriteiten zakken ongeveer 400.000 mensen af naar het grootste volksfeest van Bolivia, terwijl de stad zelf nog geen half miljoen inwoners telt.