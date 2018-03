Camera's moeten doorgaand zwaar verkeer uit Ruddervoorde weren

Het gemeentebestuur van Oostkamp heeft camera's geplaatst om de vele grote vrachtwagens te weren uit de dorpskern van Ruddervoorde. Truckers die met een vrachtwagen van meer dan 3 meter hoog door Ruddervoorde rijden, zullen een boete krijgen. Maar dat is alleen zo voor doorgaand zwaar verkeer, en dus niet voor vrachtwagens die komen laden of lossen in Ruddervoorde.