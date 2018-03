De Backer wil 13 jaar als leeftijdsgrens voor sociale media

Over een wettelijke onderste leeftijdsgrens voor het gebruik van sociale media bestond al een Europees kader, maar lidstaten moesten zelf nog een grens bepalen tussen 13 en 16 jaar oud. Onze staatssecretaris gaat binnenkort aan het Parlement voorstellen om die leeftijdsgrens in België op 13 jaar te zetten. Iets wat overigens in de praktijk al vaak het geval is.*

"We weten uit cijfers dat 25 procent van de terugkerende gebruikers op social media 9 of 10 jaar oud is, 85 procent is jonger dan 13. Heel veel jongeren maken dus valse accounts aan om toch op die social media te kunnen. En dan is er geen debat en omkadering over hoe je daarmee omgaat en hoe je de gevaarlijke dingen zoals pesten kan opvangen", zegt staatssecretaris De Backer in "Van Gils & gasten".

Door de leeftijdsgrens op 13 te zetten, wil De Backer naar eigen zeggen inzetten op "bewustwording". "Men weet dikwijls niet wat de bedrijven met je gegevens doen en hoe je je kan beschermen. Het is belangrijk dat we jongeren weerbaar maken en er over spreken. Ouders, het onderwijs, musicals... moeten ertoe bijdragen dat jongeren veel beter nadenken wat ze met social media doen."

Volgens staatssecretaris De Backer zal er ook op worden toegezien dat bedrijven de leeftijdsgrens zullen controleren en naleven. "We hebben een soort privacy-politie gemaakt die zware boetes kan opleggen. Op die manier beschermen we jongeren."

* In de praktijk is 13 jaar al de leeftijdsgrens voor netwerksites zoals Facebook. Facebook is namelijk gevestigd in de Verenigde Staten en moet dus de Amerikaanse wet naleven. Die bepaalt dat een onderneming geen gegevens van minderjarigen jonger dan 13 jaar voor commerciële doeleinden mag gebruiken zonder de toestemming van de ouders.