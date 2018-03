De Croo plaatst 5G-uitrol in Brussel op agenda Overlegcomité

Volgens Agoria brengen de te strenge stralingsnormen in het Brussels gewest de uitrol van 5G in de hoofdstad in gevaar. De technologiefederatie vermoedt dat Luik of Antwerpen de eerste Belgische steden zullen zijn met de volgende generatie van mobiel internet in 2020, en niet Brussel.

Minister van Telecom Alexander De Croo wil dat absoluut vermijden. "De uitrol van 4G in de hoofdstad verliep ook al heel problematisch, Brussel was toen een van de laatste steden met 4G in Europa. Dat mag geen tweede keer gebeuren, want dat zou grote economische gevolgen hebben", zegt zijn woordvoerder. "Brussel moet mee zijn."

De minister gaat de federale regering nu vragen om het punt te agenderen op een van de volgende bijeenkomsten van het Overlegcomité met de andere regeringen in ons land, zegt hij.