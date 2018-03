Vandaag wordt proces over kasteelmoord voortgezet: met dit overzicht bent u weer helemaal mee

Op 22 juni vorig jaar, dat is dus bijna 8 maanden geleden, vond de laatste zitting plaats waarop er nog aandacht was voor de inhoud van de zaak. Toen kwam er een psycholoog getuigen. Sindsdien gingen de zittingen van het proces alleen maar over allerlei procedurekwesties. Het begon al op die 22ste juni. Toen was er ophef over een man die in de gevangenis van Ieper lange tijd een cel deelde met de Nederlander Evert d. C., een beklaagde op het proces van de kasteelmoord. Evert d. C. wordt ervan verdacht dat hij tussenpersonen zocht om de moord op kasteelbewoner Stijn Saelens uit te voeren. De man die met hem op cel zat beweerde dat hij in opdracht van de federale politie allerlei informatie ontfutselde aan Evert d. C.



Waarom zorgde dat voor vertraging?

De advocaten wilden dat dat verhaal uitgeklaard werd, omdat ze van die beweringen niets terugvonden in het dossier. Maar eind september besliste de Kamer van Inbeschuldigingsstelling in Gent dat er niets onregelmatigs gebeurd was, alles was volgens het boekje verlopen. Dat standpunt werd begin oktober besproken in de rechtszaal. De advocaten wilden die informant toch nog oproepen als getuige maar de rechtbank weigerde in te gaan op die vraag. De rechters wilden nu echt beginnen aan de pleidooien. De advocaten niet.

En dus liep het proces nog maar eens vertraging op.

Uit ongenoegen over de houding van de rechters werden de 3 magistraten gewraakt. Enkele advocaten, onder wie die van hoofdbeklaagde André Gyselbrecht, wilden dat andere rechters zich over de moordzaak zouden buigen. Maar dat wrakingsverzoek werd op alle niveaus afgewezen, met als gevolg dat het proces vanaf nu wordt voortgezet, met dezelfde rechters.



Wat staat er nu op het programma?