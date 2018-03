Dierenmishandeling: zes op de tien klachten belanden in de vuilnisbak

In twee jaar tijd kwamen meer dan 4.000 gevallen binnen op de Belgische parketten, maar in dezelfde periode volgden amper 235 veroordelingen. "Sinds de zesde staatshervorming kan Vlaanderen ook vervolgings­prioriteiten opleggen aan Justitie", aldus Weyts. "Ik heb ervoor gezorgd dat vanuit Vlaanderen ook Dierenwelzijn een vervolgingsprioriteit is." Dat is in de realiteit nog niet te zien. Bijna 60 procent van de zaken wordt geseponeerd. "Dat is ongelooflijk veel. Het kan niet dat wij resoluut een dierenwelzijnsbeleid voeren en dat Justitie niet meegaat", zegt Weyts.

Grote regionale verschillen

Opvallend is het grote verschil tussen parketten onderling. In Antwerpen blijft "maar" 45 procent van de aanklachten zonder gevolg, in Brussel en Waals-Brabant gaat het om het dubbele: daar wordt 80 procent van de inbreuken geseponeerd.

Vaak verandert er al veel zodra een ambtenaar langskomt Brussels staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V)