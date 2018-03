"Get out" en "Call me by your name" scoren op de Writers Guild Awards

Vannacht zijn de Writers Guild Awards uitgereikt in Los Angeles. Jordan Peele mocht er de prijs voor Beste originele scenario ontvangen voor zijn script van "Get out". James Ivory was de overwinnaar in de categorie Beste bewerkte scenario met "Call me by your name".

Ik vond het tijd dat zwarte mensen ook hun schrik voor blanken konden uiten.

Jordan Peele, scenarist voor "Get out"

De Writers Guild Awards zijn binnen de kringen van Hollywood bekend als de belangrijkste prijzen voor scenaristen. Voor de leek zijn de uitreikingen misschien minder bekend dan de Academy awards, maar ze vormen wel steeds een goede barometer voor de Oscars. De scenario's voor "Get out en "Call me by your name" kregen dan ook beide een Oscarnominatie. De kans is dus groot dat ze ook daar hoge ogen zullen gooien.

Angstaanjagende blanken

"Get out" is een horrorfilm en vertelt het verhaal van Chris (Daniel Kaluuya), die voor het eerst de ouders van zijn blanke vriendin ontmoet. Zijn schoonouders hebben twee zwarten in dienst, die wel erg doen denken aan de vroegere slavernij in Amerika. Het duurt niet lang voor Chris de echte, lugubere, reden voor zijn uitnodiging ontdekt.

""Get out" is een horrorfilm, maar ook een allegorie over slavernij", vertelde Peele eerder in een interview met The Hollywood reporter. "In Amerika is het de gewoonte dat zwarte mensen naar het scherm roepen in de cinema, zeker bij een horrorfilm. Ik vond het tijd dat zwarte mensen ook hun schrik voor blanken konden uiten."

Tijdens zijn overwinningsspeech toonde hij voornamelijk zijn dankbaarheid en sprak hij zijn collega's ook bemoedigende woorden toe. "Aan alle auteurs in deze ruimte wil ik het volgende zeggen: blijf je kansen grijpen, neem grote risico's en steek er al je liefde in. Het kan lang duren, maar uiteindelijk zal je beloond worden."

Daniel Kaluuya kreeg voor zijn rol in "Get out" een oscarnominatie voor beste acteur. In een interview met Ward Verrijcken over zijn rol in superheldenfilm "Black Panther" sprak Kaluuya kort over het belang van "Get out". "Get out" was vorig jaar al in onze zalen te zien en is ondertussen reeds verschenen op dvd.

Een reis naar Italië

Toen de 89-jarige James Ivory zijn trofee voor "Call me by your name" in ontvangst nam grapte hij dat hij gewoon nog eens een film in Italië wilde maken. Ivory is al jaren actief in de filmwereld, eerst als regisseur later ook als scenarist. "In al deze jaren heb ik nog nooit een script op mijn eentje gemaakt. Ik ben dus iedereen dankbaar voor zijn enthousiasme en voor deze award."