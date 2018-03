Gewonde IS-leider al-Baghdadi zou verscholen zitten in Noordoost-Syrië

Vorig jaar werd al-Baghdadi niet voor de eerste keer doodverklaard. Volgens Rusland zou hij toen echter omgekomen zijn bij een bombardement op een bijeenkomst van IS-leiders in Syrië. Een bevestiging daarvan is er nooit gekomen.

De Amerikaanse tv-zender CNN zou nu in hoge kringen in Washington vernomen hebben dat al-Baghdadi in mei vorig jaar zwaargewond zou geraakt zijn bij een raketaanval in de buurt van Raqqa in Syrië. Die verklaringen zouden gebaseerd zijn op getuigenissen van vluchtelingen en gevangen IS-kopstukken, maar hoe betrouwbaar dat is, is nog niet duidelijk.

Nog volgens CNN zou al-Baghdadi sindsdien verzorgd worden ergens in het oosten van Syrië, in een van de laatste gebieden die nog gecontroleerd worden door IS. Hij zou wel niet langer in staat zijn om zijn terreurgroep te leiden en zou de controle daarover uit handen hebben gegeven.

Al-Baghdadi blijft zo de schimmige figuur die hij altijd was en in feite wou zijn. Sindsdien heeft IS het grootste deel van zijn gebieden in Irak en Syrië moeten prijsgeven aan door Amerikanen gesteunde Koerden of het door de Russen gesteunde Syrische leger. De opties om zich te verschuilen worden daardoor alsmaar kleiner. In het oosten van Syrië zijn Amerikaanse "special forces" actief en wellicht zijn die jacht aan het maken op de IS-leider. Hij was alleszins niet in de Syrische stad Raqqa, het bolwerk van IS, dat vorig jaar veroverd is door een alliantie van Arabische en Syrisch-Koerdische milities.