Glenn Tipton van Judas Priest lijdt aan ziekte van Parkinson

Glenn Tipton is geboren op 25 oktober 1947. Hij belandde in 1974 bij Judas Priest. Tien jaar geleden is bij hem een vroeg stadium van Parkinson vastgesteld, maar de gitarist is steeds blijven spelen.

Nu moet hij zich beperken tot songs "die minder uitdagend" zijn. Hij zal tijdens de komende "Firepower" tournee plaatsmaken voor Andy Sneap. Judas Priest speelt op 24 juni op de Graspop Metal Meeting in Dessel.