Griekse premier wil "volledige klaarheid" over mogelijke omkoperij farmareus Novartis en hooggeplaatste politici

Uit een rapport van Griekse procureurs blijkt dat tien belangrijke politici mogelijk kunnen gelinkt worden aan beschuldigingen van omkoperij. Onder meer de namen van oud-premier Antonis Samaras, ex-minister en huidig gouverneur van de Griekse Nationale Bank Yannis Stournaras en Europees Commissaris Dimitris Avramopoulos worden genoemd. Zij ontkennen alvast de aantijgingen in alle toonaarden en dreigen met juridische tegenreactie.

Waarover gaat het? Tussen 2006 en 2015 zou het Zwitsere farmaceutische bedrijf Novartis miljoenen euro smeergeld hebben gegeven aan Griekse politici om de Novartis-producten makkelijker binnen te brengen in Griekse overheidsziekenhuizen en om de prijs ervan bovendien hoog te houden. Volgens gerechtelijke schattingen zou dat liefst 3 miljard euro gekost hebben aan de Griekse staatskas.

Vooraleer het Griekse gerecht zou kunnen overgaan tot vervolging van de -mogelijks betrokken -politici, moet het Parlement de zaak eerst bekijken en de onschendbaarheid opheffen. De Griekse premier Alexis Tsipras heeft vandaag alvast de procedure opgestart voor een parlementair onderzoek. Tsipras wil de zaak volledig opgehelderd zien. "De aantijgingen tonen de morele decadentie aan die de Griekse schuldencrisis mee heeft gevoegd", aldus Tsipras.

De Griekse onderzoekers kregen hulp van de Amerikaanse politiedienst FBI, schreef The New York Times eerder. Novartis van zijn kant zelf wil meewerken met het onderzoek van de Griekse en Amerikaanse autoriteiten en is een interne audit gestart.